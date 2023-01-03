"تقديم رونالدو" يعيد ذاكرته 15 عاما

حظي الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو بحفل يعد الأضخم في مسيرته بعدما قدم لاعبا جديدا في صفوف فريق نادي النصر السعودي يوم الثلاثاء في ملعب "مرسول بارك".

وقدم النادي السعودي لاعبه الجديد بدءا بمؤتمر صحفي شاركه فيه كل من مسلي آل معمر رئيس نادي النصر والفرنسي رودي غارسيا مدرب الفريق الأول قبل أن يتجه رونالدو لملاقاة زملائه الجدد في الفريق في غرف تبديل الملابس ومنها إلى أرضية الملعب مرتديا القميص الاصفر والأزرق ليتوسط ملعب مرسول بارك أمام 30 ألف متفرج ويلقي كلمة للجماهير ويهديهم عدد من الكرات التي وقع عليها، قبل أن تنضم إليه عائلته ويغادر لخوض أولى تدريباته مع فريقه العاصمي.

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استقباله الضخم في مرسول بارك







وكان أول تقديم عاشه الأسطورة الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات هو انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في 2009 حينها قدم إلى النادي الإسباني وهو بطل لدوري أبطال أوروبا الموسم الفائت ومتوجا بالكرة الذهبية للمرة الأولى في حياته في الفترة نفسها، ليقوم نادي عاصمة إسبانيا بتقديم ابن الـ 24 عاما في ملعب سانتياغو برنابيو الذي وضعت بوسطه منصة أمام 80 ألف متفرج ليلقي فلورنتينو بيريز كلمته الترحيبية طويلة قبل أن يدخل النجم الكبير ويحيي الجماهير بكلمة مقتضبة ويبدأ بالاستعراض بالكرة والتوقيع لبعض الجماهير.

شاب أمام 80 ألف متفرج





وبعد مرور 12 عاما منذ رحيله عن "أولد ترافورد" الشهير معقل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عاد رونالدو إلى صفوفه وكان تقديمه حينها بالنداء باسمه ضمن قائمة الفريق المشاركة أمام نيوكاسل في الجولة الرابعة من موسم 2021 – 2022 فيما كان تقديمه الأول مع الفريق الأحمر بمشاركة زميله البرازيلي كليبرسون التعاقد الجديد هو الآخر حينها قبل أن يتحدثا في مؤتمر صحفي برفقة الأسكتلندي سير أليكس فيرغسون وينتهي تقديمه لاعبا للشياطين الحمر.

عودة إلى "الشايطن الحمر" بعد 12 عاماً