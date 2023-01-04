الاتحاد السعودي يعتمد مشاركة جميع أندية دوري المحترفين في "الرديف" الموسم المقبل
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء مشاركة كافة أندية دوري روشن للمحترفين في دوري الرديف اعتبارًا من الموسم المقبل 2023 - 2024.
وجاء قرار الاتحاد السعودي وفق بيان نشره على موقعه الإلكتروني بناءً على الدراسة الفنية التي رفعها المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لاركيط لدوري الرديف في نسخته الأولى للموسم الحالي، والذي يشهد مشاركة سبعة أندية من دوري روشن للمحترفين، على أن يتم التنسيق مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين والأندية على الآلية التي سيتم اعتمادها لإقامة الدوري.
ولفت الاتحاد السعودي إلى أن القرار يأتي مرتبطًا بالسماح للأندية المشاركة في دوري روشن للمحترفين الموسم المقبل بتسجيل ثماني لاعبين غير محليين في الفريق، الأمر الذي سيتيح لبقية عناصر الفريق غير الأساسيين المشاركة في دوري الرديف وزيادة دقائق مشاركتهم خلال الموسم.
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