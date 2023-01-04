كوستا يسعى لفوز رابع في المباريات "الخاصة"

يدخل الأنغولي هيلدر كوستا مهاجم نادي اتحاد جدة مباراة فريقه أمام الهلال لإضافة لقاء كبير آخر إلى تاريخه في البطولات التي خاضها منذ بداية مشواره في عام 2014.

وانتقل كوستا للاتحاد في الصيف الماضي معارا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار أفضلية الشراء في نهاية الموسم.

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وينتظر أن يكون كوستا ضمن الأسماء المشاركة في كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ومنذ بدء كوستا مشواره الاحترافي مع بنفيكا البرتغالي في 2014 إلا أنه لعب 3 مباريات تعد شبيهة بـ "الكلاسيكو: مع أنديته السابقة.

وتعود أولى مباريات كوستا الكبرى مع فرقه السابقة إلى موسم 2015 – 2016 عندما لعب "ديربي غاليسيا" بشعار ديبورتيفو لاكورونيا أمام سلتا فيغو وحينها انتهت المباراة للأخير وشارك لاعب الاتحاد الحالي فيها في 22 دقيقة فقط.

ويعد ديربي غاليسيا خاصا بين الناديين لأنهما الأكبر بين نظرائهما في المنطقة إذ تعود أول مواجهة بينهما إلى عام 1929.

وبعد انتهاء إعارته إلى إسبانيا أعير الجناح الأنغولي إلى موناكو الفرنسي ليلعب هناك مباراة كبرى أخرى في مسيرته بشعار نادي الإمارة حينها خاض "ديربي ديلا كوت دازور" أمام نيس كونهما أقرب مدينتين للريفييرا الفرنسية في المنطقة التي تقع جنوب شرق فرنسا.

ورغم مشاركته في المباراة عند الدقيقة 59 إلا أن كوستا حالفه الحظ للفوز في اللقاء الذي انتهى بهدف دون رد ببنادي الأحمر والأبيض ضمن الجولة 25 من موسم 2015-2016.

ومنذ انتقاله إلى ملاعب إنجلترا في 2016 لم يلعب كوستا سوى 3 مباريات تنافسية بين غريمين جميعها كانت بقيمص ليدز الذي يعد منافسه الأكبر ديربي كاونتي والذي استمرت منافستهم إلى أكثر من نصف قرن منذ مطلع الستينيات قبل أن تشتعل بمشادة شهير بين مدربي الفريقين الشهيرين بريان كلوف ودون ريفي.

وخاض كوستا مباراة واحدة أمام ديربي كاونتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله وحينها سجل حضوره في المباراة عند الدقيقة 59 بديلا لجاك هاريسون.

وتعد منافسة ليدز ومانشستر يونايتد من الأكبر في تاريخ إنجلترا فقد سميت بـ "ديربي الورود" تمينا بحرب الورود في القرن الخامس عشر بين محافظتي يوركشير ولانكشير.

وخلال فترة ارتدائه شعار ليدز واجه كوستا نادي مانشستر يونايتد مرتين الأولى انتهت بتعادل سلبي في إياب موسم 2020 – 2021 وحينها غادر مصابا قبل أن يخسر في آخر مبارياته أمام الشياطين الحمر في ذهاب الموسم اللاحق بخمسة لأهداف لهدف ودخل حينها بديلا.

ولعب كوستا 3 مباريات تنافسية خلال فترته مع فالنسيا معارا الموسم قبل الماضي حينها لعب مواجهتين أمام فياريال في ديربي إقليم فالنسيا فاز برفقة "الخفافيش "في الأولى قبل الخسارة من الغواصات في التالية فيما حقق فوزا على ليفانتي في ديربي المدينة بنتيجة 4-3.