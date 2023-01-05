إيغالو يحسم الكلاسيكو.. ويذيق الاتحاد خسارته الأولى

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قاد النجم النيجيري المخضرم أوديون إيغالو فريقه الهلال للفوز على مضيفه الاتحاد يوم الخميس في قمة مباريات المرحلة الثانية عشرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وأحرز إيغالو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12، ليقود الهلال لإلحاق الخسارة الأولى بفريق الاتحاد في المسابقة خلال الموسم الحالي.
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وارتفع رصيد الهلال، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الثمانية الأخيرة بالمسابقة، إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف النصر (المتصدر)، الذي خاض 11 مباراة فيما خاض الهلال 12مباراة في المقابل، توقف رصيد الاتحاد عند 24 نقطة في المركز الرابع.
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