النصر يكشف إصابة أوسبينا ويعلن مدة غيابه

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أعلن نادي النصر السعودي، يوم الأحد، عن إصابة الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بكسر في أحد عظام المرفق، وذلك في مباراة الفريق أمام الشباب.
وأصيب البالغ من العمر "34 عاما" في الدقائق الأخيرة من لقاء الشباب والنصر، الذي انتهى بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري السعودي.
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وأوضح النصر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سيغيب أوسبينا عن الملاعب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.
وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع النصر رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة بفارق نقطتين عن اتحاد جدة الثاني وثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.
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