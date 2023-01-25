مدرب الفيحاء: لم نأت للمشاركة فقط

أكد الصربي فووك رازوفيتش مدرب نادي الفيحاء، أن الفريق يضع عينه على بطولة كأس السوبر السعودية، مؤكدا معرفته المسبقة بفريق الهلال منافسه في الدور المقبل.

وتقام مباراة الهلال والفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في الدور نصف النهائي بصفتهما بطلين لكأس الملك والدوري الموسم الماضي، على أن ينتظر الفائز منهما نهاية مباراة الاتحاد والنصر لتحديد أطراف النهائي.

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وأوضح فوك رازوفيتش في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: لم نأت للمشاركة فقط، ونعمل بكل قوتنا للفوز باللقب، ولم تتغير استعداداتنا عن السابق، وأمامنا مباراتان من أجل اللقب، وأتمنى أن يقدم اللاعبون أنفسهم بصورة مميزة.

وأضاف: نعرف الهلال جيدا ولن تكون مباراة سهلة.

وكشف محمد البقعاوي لاعب الفيحاء: نعرف نقاط قوة وضعف الهلال، ولن تكون مباراة سهلة، ونلعب من أجل الاستمتاع، وسنقاتل حتى آخر دقيقة من أجل الفوز.