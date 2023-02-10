رونالدو.. سطر جديد في تاريخ "سوبر هاتريك" دوري المحترفين

أضافت رباعية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى الوحدة سطرا جديدا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين لتصبح المرة السادسة عشرة التي تشهد فيها مباريات البطولة "سوبر هاتريك" في فترة المحترفين.

ووضع رونالدو بصمته بقوة في الدوري السعودي فبعد أن كان أول أهدافه في البطولة ركلة جزاء أمام الفتح في الجولة الماضية، قاد البرتغالي فريقه العاصمي لفوز عريض على الوحدة بأربعة أهداف دون رد على أرض المضيف أحرزها نجم ريال مدريد السابق جميعها في 61 دقيقة فقط.

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وكان أول من سجل رباعية في "المحترفين" هو البرازيلي كلاوديني مهاجم نادي الشباب عندما أحرزها في الجولة الثانية من موسم 2008 – 2009 في مرمى الوحدة لينتهي اللقاء حينها 4 -2. وفي الموسم اللاحق قاد المهاجم المغربي عبدالكريم بن هنية فريقه الوحدة إلى هزيمة الفتح بسداسية نظيفة.

ويتشارك 4 لاعبين قائمة أكثر مسجلي "سوبرهاتريك" في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين وهم ياسر القحطاني مهاجم القادسية والهلال ومختار فلاتة مع ناديي الوحدة والاتحاد والسوري عمر السومة مهاجم الأهلي السابق والمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي بعدد مرتين.

وافتتح حمدالله رصيد رباعياته في موسم 2018 – 2019 بقميص النصر، حينها أتخم مرمى الرائد في الجولة الثالثة عشرة قبل أن يكرر مثلها في مرمى الوحدة في الدور الثاني من مسابقة الدوري.

وفي فوز الوحدة العريض على الحزم 8 – 1 بموسم 2010 – 2011 سجل مختار فلاتة نصف أهداف الفريق الغربي حينها قبل أن يكرر اللاعب نفسه الإنجاز بفوز فريقه الاتحاد على الشباب 1- 4 في موسم 2013 – 2014.

واستطاع السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السابق من تسجيل الرباعية في مناسبتين خلال فترته مع ناديه الغربي، كانت الأولى على الرائد بموسم 2015 – 2016 وانتهت المواجهة حينها 2 – 5 فيما كانت آخر رباعياته في شباك الخليج موسم 2016 – 2017 وانتهت المباراة 4 – 1.

وجاءت رباعيتا ياسر في موسمي 2008 – 2009 و2015 – 2016 أمام فريقي نجران وهجر، حينها انتهت المباراتان بنتيجتي 7 – صفر و 4 – 1.

وسبق لعدد من اللاعبين تسجيل "سوبر هاتريك" مرة واحدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وهم الفرنسي بافتمبي غوميز مهاجم الهلال السابق، صفر – 5 أمام العين، وصالح الشهري بقميص الرائد، 4 – 5 على الأهلي، وناصر الشمراني، صفر – 6 على النهضة، والمصري محمود "كهربا"، 5 -3 على الوحدة، والمغربي كريم البركاوي، 4 – 2 عى ضمك.