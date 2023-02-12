وفاة لاعب المنتخب السعودي السابق يوسف السالم

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، يوم الأحد، وفاة لاعبه السابق يوسف السالم عن عمر 37 عاما.

وكان السالم تعرض لوعكة صحية حرجة نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات الجبيل، في يناير الماضي.

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وكتب الهلال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يوسف السالم إلى جنة الخلد بإذن الله.

وبدأ السالم مسيرته الكروية مع نادي القادسية عام 2004 ومنه انتقل إلى نادي الشباب عام 2008، قبل أن يحط الرحال في نادي الاتفاق عام 2009 ومنه انتقل إلى الهلال في 2013، قبل أن يعود إلى الاتفاق عام 2016 ومنه إلى الجبيل عام 2020 حتى وفاته، وتخللت تلك الفترة لعبه في صفوف الثقبة في موسم 2020-2021.

وعلى مستوى البطولات توج السالم ببطولة كأس الملك مع الشباب عام 2009، كما حقق البطولة ذاتها مع الهلال عام 2015، وكأس السوبر السعودي في العام ذاته.

وخاض السالم 177 مباراة مع الأندية السعودية، بينها 133 في دوري المحترفين، سجل خلالها 58 هدفًا وصنع 8 أهداف أخرى.

وعلى المستوى الدولي، شارك السالم في 5 مباريات مع المنتخب السعودي، سجل خلالها 3 أهداف.