الاتحاد يستهدف الصدارة أمام الاتفاق

يحل الاتحاد ضيفا على الاتفاق يوم الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين التي انطلقت يوم الثلاثاء بفوز الشباب على أبها.

وافتتحت المرحلة يوم الثلاثاء بفوز الشباب على أبها 2-0 محققا انتصاره الرابع توالياً لينفرد بالصدارة مع 40 نقطة من 18 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن كل من النصر والاتحاد اللذين لعبا مبارتين أقل.

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وكانت لجنة المسابقات للدوري السعودي قد وافقت على تأجيل مباراة الهلال والفيحاء والتي كان يفترض أن تُقام يوم الأربعاء.

ويسعى الاتحاد لاستمرار نغمة الفوز والروح المعنوية العالية التي يعيشها، عندما يحل ضيفا على الاتفاق يوم الخميس على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد.

وسحق الاتحاد منافسه العدالة بخماسية في الجولة الماضية والتي شهدت رقما قياسيا لنجم الفريق المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي وصل للهدف الرقم 100 في الدوري السعودي بعد 101 مباراة خاضها أسرع من أي لاعب آخر.

واستكمالا للجولة يواجه العدالة نادي الطائي يوم الخميس والنصر مع التعاون الخامس والوحدة أمام الرائد يوم الجمعة و الفتح والباطن والخليج مع ضمك يوم السبت، فيما تأجلت مباراة الهلال رابع الترتيب (32 نقطة من 15 مباراة) مع الفيحاء بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية في المغرب والتي حلّ فيها في المركز الثاني وراء ريال مدريد الإسباني (3-5) كما يستعد الهلال، بطل الدوري في آخر ثلاثة مواسم لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي الإثنين المقبل ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.