روي فيتوريا يكسب قضيته ضد النصر في "كاس"

أكد ريكاردو غوميز محامي المدرب البرتغالي روي فيتوريا أن موكله كسب قضيته في محكمة التحكيم الرياضي "كاس" ضد نادي النصر السعودي، إذ بات الأخير ملزماً بدفع مبلغ 8 ملايين يورو بالإضافة إلى غرامات تأخير نظير إلغاء عقد المدرب قبل نحو عامين.

ولم تستلم الأطراف المعنية الحكم النهائي حتى الآن، بينما منحت محكمة "كاس" روي فيتوريا أقل مما كان يطلبه من النادي السعودي.

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وتولى فيتوريا تدريب النصر مطلع 2019 في أول تجربة له خارج بلاده، واستطاع الفوز بالدوري السعودي ذلك الموسم، وبعدها قاد الأصفر إلى الفوز بكأس السوبر السعودي على حساب التعاون مطلع 2020.

وأقيل روي فيتوريا من منصبه في ديسمبر 2020، وتولى الموسم الماضي تدريب سبارتاك موسكو الروسي وأقيل في ذات الموسم، قبل أن يتولى تدريب منتخب مصر في يوليو من العام الماضي بعقد يمتد لـ4 أعوام.