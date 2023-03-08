رومارينيو وحراس النصر.. 4 ضحايا

يسعى البرازيلي رومارينيو مهاجم فريق اتحاد جدة إلى مواصلة سجله التهديفي أمام النصر عندما يلتقي الفريقان في الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي يوم الخميس.

ويستضيف الاتحاد نادي النصر في قمة الجولة 20 والتي يتواجه فيها صاحبا المركزين الأول والثاني مع تبقي أقل من 10 جولات على نهاية البطولة.

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ومنذ انتقاله إلى الاتحاد في صيف 2018 وضع رومارينيو بصمته في غالبية مباريات الاتحاد والنصر مسجلا في مرمى الفريق العاصمي 4 أهداف دورية واثنين في كأس الملك وواحدا في كأس السوبر السعودي ليصل عدد حراس المرمى المختلفين الذين هز شباكهم بشعار النصر إلى 4 وهم وليد عبدالله والأسترالي برادلي جونز وزيد البواردي والأرجنتيني أغوستين روسي، كما أن النادي العاصمي يعد ثاني أكثر الفرق التي سجل فيها البرازيلي في تاريخه بعد الفتح الذي هز شباكه 8 مرات.

وتعود أولى أهداف رومارينيو في مرمى النصر إلى ثنائيته في مرمى برادلي جونز في نصف نهائي كأس الملك قبل أن يكون الثالث في مرمى زيد البواردي بتعادل الفريقين 1 – 1 في موسم 2019 – 2020.

وعاد رومارينيو لإذاقة جونز أهدافه مجددا في التعادل القاتل الذي انتهى عليه لقاء الفريقين في ذهاب موسم 2020 – 2021 قبل أن يكون هدفه الخامس في مرمى الخصم الأسترالي مجددا إيابا ليسجل مهاجم نادي الجزيرة الإماراتي السابق مساهمة في فوز الاتحاد بثلاثية نظيفة عندما صنع هدف عبدالرحمن العبود في مرمى الحارس وليد عبدلله ويسجل فيه إيابا من ركلة جزاء.

وفي الموسم الحالي بات أغوستين روسي رابع ضحايا رومارينيو عندما سجل في مرماه هدفا في فوز الاتحاد على النصر في نصف نهائي كأس السوبر 1 – 3.

ومن المتوقع أن يكون نواف العقيدي حارسا لمرمى النصر في مباراة يوم الخميس، خاصة أنه بات الخيار الأساسي لدى الفرنسي رودي غارسيا منذ تعادل الفريق العاصمي مع الفتح في الجولة الخامسة عشرة.