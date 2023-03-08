يغيب تاليسكا.. فيفوز النصر بـ87% من مبارياته

وضع البرازيلي أندرسون تاليسكا نفسه كأهم لاعبي النصر السعودي منذ حضوره إلى الفريق صيف 2021، إلا أن غيابه لم يؤثر كثيراً على فريقه، إذ كان الفوز حليف الأصفر في 87% من المباريات التي خاضها بدون هدافه البرازيلي.

ويتصدر تاليسكا ترتيب هدافي الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 13 هدفاً، كما أحرز للنصر 36 هدفاً في 49 مباراة خاضها في كافة البطولات، لكنه سيغيب عن قمة اتحاد جدة والنصر الهامة يوم الخميس بسبب معاناته من الإصابة التي يعالجها في البرازيل.

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ومنذ حضوره إلى النصر، غاب تاليسكا عن 7 مباريات، كسب الأصفر ستاً منها مقابل خسارة واحدة بنسبة نجاح بلغت 87%، إذ كان غيابه الأول عن مباراة الحزم في ديسمبر 2021 بعد حصوله على بطاقة صفراء في المباراة التي سبقتها أمام الهلال، واستطاع النصراويون الخروج من المباراة بفوز 2-1.



وتعرض تاليسكا إلى الطرد في مباراة اتحاد جدة والنصر شهر فبراير من العام الماضي، وفي المباراة التي تلتها خرج النصر فائزاً من ملعب مضيفه الباطن بنتيجة 4-3.

ولم يلعب تاليسكا في أول جولتين من الموسم الحالي بسبب عقوبة انضباطية، فاز النصر في الأولى على الوحدة، وتعرض إلى الخسارة في المباراة الثانية أمام التعاون وهي الهزيمة الوحيدة التي يتجرعها الأصفر بغياب لاعبه البرازيلي الماهر.

وفي مطلع فبراير الجاري حصل تاليسكا على بطاقة حمراء في لحظات مباراة الفتح الأخيرة ليغيب عن فوز النصر العريض بأربعة أهداف على الوحدة، وفي الجولتين الأخيرتين وبعد ثبوت إصابته فاز النصر على ضمك والباطن 3-0 و3-1 على التوالي.

