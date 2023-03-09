اتحاد جدة يواصل هوايته مع النصر ويخطف الصدارة

وضع القراءة
100% حجم الخط
ارتقى اتحاد جدة إلى صدارة دوري روشن السعودي وذلك عقب فوزه على ضيفه النصر بهدف دون رد يوم الخميس ضمن منافسات المرحلة 20 من المسابقة "جولة يوم العلم".
وبقيت المباراة بلا أهداف حتى استغل اتحاد جدة كرة مرتدة قادها أحمد شراحيلي الذي لعبها إلى رومارينيو وحولها الأخير في مرمى نواف العقيدي بالدقيقة 80.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة ليتصدر ترتيب الدوري بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
الاتحاد والنصر يتناصفان 2700 هجمةفيديو الرياضة
-
خسارة الاتحاد أمام النصر.. حكاية لا يعرفها إلا رومارينيويتسلح اتحاد جدة أمام النصر في قمة يوم الخميس بقائمة من لاعبيه جلها لم تعرف طعم الخسارة أمام النصر، ما عدا البرازيلي رومارينيو الذي شاهد فوز النصر ... رياضة سعودية
-
اتحاد جدة والنصر.. قمة الصدارة ورد الاعتبارستكون الأنظار موجهة نحو ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضة في جدة يوم الخميس، عندما يستضيف الاتحاد وصيف الترتيب المتصدر النصر في قمة الجولة 20 من دوري ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية