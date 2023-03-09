اتحاد جدة يواصل هوايته مع النصر ويخطف الصدارة

ارتقى اتحاد جدة إلى صدارة دوري روشن السعودي وذلك عقب فوزه على ضيفه النصر بهدف دون رد يوم الخميس ضمن منافسات المرحلة 20 من المسابقة "جولة يوم العلم".

وبقيت المباراة بلا أهداف حتى استغل اتحاد جدة كرة مرتدة قادها أحمد شراحيلي الذي لعبها إلى رومارينيو وحولها الأخير في مرمى نواف العقيدي بالدقيقة 80.



ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة ليتصدر ترتيب الدوري بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.