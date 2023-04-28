دياز أمام أوراوا.. "هاتريك" وفضية

يرغب الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال السعودي تجاوز تعثره أمام أوراوا رد دايمندز الياباني مدربا والاستعانة بسجله أمام الأخير لاعبا عندما تفوق عليه في تسعينات القرن الماضي ضمن مسابقة الدوري الياباني.

ويستضيف الهلال نادي أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض على أن تلعب مواجهة الإياب في سايتاما في السادس من مايو المقبل.

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وسبق لدياز مواجهة أرواو كمدرب في مباراتين كانتا في نهائي البطولة نفسها لعام 2017 حينها تعادلا ذهابا 1 – 1 قبل الخسارة إيابا بهدف دون رد ليتوج الفريق الياباني بثاني بطولاته في تاريخه ليحصل الفريق العاصمي على الميدالية الفضية تلك النسخة.

وبعد خوضه عدة مغامرات مع أندية إيطاليا والأرجنتين والتتويج برفقتها وتمثيله منتخب بلاده في كأس العالم، انتقل دياز في عام 1993 إلى يوكوهاما مارينوس الياباني وبقي برفقته عامين حقق فيها جائزة هداف الدوري في موسمه الأول، وفي تلك الفترة اصطدم بأوراوا في 9 مناسبات.

وعرف دياز الفوز على أوراوا في مبارياته الثلاث الأولى والتي انتهت إحداها بـ 5 أهداف كان نصيب مهاجم الأرجنتين منها ثلاثية "هاتريك" قبل أن يشهد اللقاءان الرابع والخامس بين دياز وأراوا فوز الأخير بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وحقق أوراوا فوزه الثالث تواليا على يوكوهاما ودياز في 1995 بركلات الترجيح إلا أن مدرب الهلال الحالي عاد وانتصر في 3 مباريات متتالية أخرى على الفريق الأحمر والأسود ليكون نصيبه في 9 مواجهات هو الفوز في 6 وتسجيل 5 أهداف.