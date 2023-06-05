نقل ملكية نادي الصقور إلى نيوم

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انتقلت ملكية نادي الصقور إلى شركة نيوم وذلك وفقاً ما أعلنه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية يوم الاثنين ضمن مؤتمر تخصيص الأندية الرياضية.
وتأسس نادي الصقور الذي يقع في منطقة تبوك عام 1965 وشارك الفريق في المجموعة الثانية من دوري الدرجة الثانية السعودي، إذ احتل المركز الـ14.
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