بنزيمة يصل جدة تمهيداً لانضمامه إلى الاتحاد

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وصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى جدة بعد انضمامه إلى نادي الاتحاد بعقد يمتد حتى 2026 كأول صفقات الفريق الغربي في فترة الانتقالات الصيفية.
وكان نادي اتحاد جدة أعلن تعاقده مع مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق يوم الثلاثاء ليمثل بطل دوري روشن السعودي في بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.
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وسيقيم نادي الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم الخميس حفل تقديم للاعبه الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022.
وتوج نادي الاتحاد ببطولة دوري روشن السعودي 2022 - 2023 ليشارك ممثلا للسعودية في كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر 2023.
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