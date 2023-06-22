إعلان مواعيد مباريات "مجموعات" كأس الملك سلمان

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان التي تقام خلال الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس.

وستقام مباريات دور المجموعات من البطولة في مدن الطائف وأبها والباحة السعودية، وستشارك أندية الاتحاد والنصر والهلال والشباب في البطولة العربية.

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وستكون أولى مباريات الهلال أمام أهلي طرابلس الليبي في 27 يوليو، والاتحاد أمام الترجي التونسي في اليوم نفسه، فيما يلتقي النصر مع الشباب في اليوم اللاحق.