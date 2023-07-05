آل معمر يرأس مجلس إدارة شركة نادي النصر

ترأس مسلي آل معمر مجلس إدارة شركة نادي النصر يوم الأربعاء بعدما أعلن عن أعضاء مجلس الإدارة الذين انضم إليهم المرشحون عن صندوق الاستثمارات السعودي.

وعن المؤسسة غير الربحية انضم مسلي آل معمر وعبدالعزيز العمران إلى مجلس الإدارة فيما رشح صندوق الاستثمارات السعودي الأعضاء أنس آل الشيخ وحمود الرميان ورائد إسماعيل وسلطان الدغيثر ومرام الجهني.

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ويحتوي مجلس إدارة شركة النادي على 7 أعضاء منهم 5 يرشحهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيما يعين لاحقا مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا وهو المسؤول عن إدارة شؤونه اليومية.

وتشرف الشركة تشرف على جميع شؤون النادي ومتابعة ومراقبة ما يتعلق به وتنسق مع المؤسسة غير الربحية لتحقيق التكامل بينهما، كما تتولى الشركة مهام مراقبة العمل وتحقيق معايير الأداء للعاملين فيها وتستهدف الارتقاء بشؤونه وتحقيق مستهدفاته الرياضية.

