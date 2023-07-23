رئيس زينت يعلن انتقال مالكوم إلى الهلال

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أعلن ألكسندر ميدفيديف، رئيس مجلس إدارة نادي زينت سانت بطرسبرغ، موافقة الفريق الروسي على بيع اللاعب البرازيلي مالكوم إلى نادي الهلال السعودي.
وأوضح ميدفيديف في تصريحات لوكالة أنباء الروسية "تاس"، يوم الأحد، أن زينت اتفق مع الهلال على بيع اللاعب الذي يحمل الجنسية الروسية.
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وانتقل مالكوم "26 عاما" إلى الفريق الروسي صيف 2019، لعب 109 مباريات وسجل 42 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة، كما نال جائزة هداف الدوري الروسي موسم 2022-2023 بـ 23 هدفا.
وبدأ مالكوم مسيرته مع كورينثيانز البرازيلي وارتدى قميص بوردو الفرنسي إضافة إلى برشلونة الإسباني قبل الانتقال إلى روسيا، ويملك في رصيده مباراتين مع منتخب بلاده كانتا في يونيو الماضي أمام غينيا والسنغال.
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