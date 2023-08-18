محرز يقود أهلي جدة لعبور الخليج بثلاثية

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سجل الجزائري رياض محرز أول أهدافه مع الأهلي وشارك في صناعة هدف آخر ليقود فريقه للفوز 3-1 على مضيفه في دوري روشن السعودي يوم الخميس.
وافتتح المدافع روجر إيبانيز التسجيل في الدقيقة التاسعة، مسجلا أول أهدافه مع الأهلي، بينما ضاعف محرز تقدم الفريق في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.
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وقلص منصور حمزي الفارق في الدقيقة 60، لكن رغم محاولاته المستمرة لم يتمكن الخليج من إدراك التعادل في الدقائق المتبقية قبل أن يسجل سميحان النابت هدفا ثالثا في مرمى صاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبذلك يحقق فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله العلامة الكاملة في مباراتين بالدوري رغم غياب البرازيلي فيرمينو الذي سجل ثلاثية من الأهداف في الفوز على الحزم.
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