الاتحاد يهزم الطائي بهدفي حمدالله والعمري

تصدر اتحاد جدة دوري روشن السعودي بفارق الأهداف عن أهلي جدة بفضل فوزه على ضيفه الطائي 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الثانية من المسابقة.

وفرض الفيحاء التعادل 1 - 1 على مضيفه الهلال في الوقت الذي اقتنص فيه أبها فوزا ثمينا من ضيفه الرائد 1 - صفر

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وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل، سيطر الاتحاد على مجريات اللعب تماما في الشوط الأول لكنه عجز عن التسجيل بفضل تألق حارس الطائي فيكتور براغا، الذي أحبط كل محاولات كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله ونغولو كانتي وأحمد بامسعود.

وفي الشوط الثاني، تمكن الاتحاد من التقدم بهدف عن طريق حمد الله في الدقيقة 54 بعد ضربة ركنية نفذها إيغور كورنادو داخل منطقة الجزاء وقابلها المهاجم المغربي بتسديدة قوية في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، أكد صالح العمري فوز الاتحاد بتسجيله الهدف الثاني بعد تمريرة من فابينيو تركها حمد الله لتذهب في طريق العمري المنفرد بالمرمى ليسدد الأخير دون عناء في الشباك.

وحقق الاتحاد حامل اللقب، فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتصدر بفارق الأهداف عن الأهلي في الوقت الذي توقف فيه رصيد الطائي عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.