الفيحاء يفرض التعادل على الهلال

فرض الفيحاء التعادل 1 - 1 على مضيفه الهلال يوم السبت في الوقت الذي اقتنص فيه أبها فوزا ثمينا من ضيفه الرائد 1 - صفر ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض وبعد تقديم البرازيليين مالكوم ونيمار والمغربي ياسين بونو تعادل الهلال مع ضيفه الفيحاء بهدف لمثله في الجولة الثانية.

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وألغى الحكم هدفا سجله ميتشائيل ديلغادو للهلال في الدقيقة العاشرة بداعي التسلل، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو "الفار".

وتقدم المهاجم الزامبي فاشن ساكالا بهدف للفيحاء في الدقيقة 15 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله جويكو سيمروت وسدد الكرة على يسار حارس الهلال.

لكن بعد خمس دقائق فقط رد عبد الله الحمدان بهدف التعادل للهلال من متابعة لتسديدة زميله ديلغادو التي أبعدها الحارس فلاديمير ستويكوفيتش.

وفي الدقيقة 71 كاد روبن نيفيز أن يساهم في هدف الفوز للهلال عندما أرسل تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء وحاول حسين الشويش مدافع الفيحاء تشتيت الكرة لكنها ارتطمت بالعارضة ومرت لخارج الملعب.

ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس ، متفوقا بفارق الأهداف على الفيحاء صاحب المركز السادس.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يدين أبها بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الشاب عمر ضامن الرويلي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 57.

وسجل أبها انتصاره الأول هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الهلال 1 - 3 في الوقت الذي مني فيه الرائد بالهزيمة الثانية على التوالي بعد تعثره في الجولة الأولى أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد.

وحصد أبها أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الحادي عشر، وتراجع الرائد للمركز الأخير بدون رصيد