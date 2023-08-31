أيمن الرفاعي: تاريخ الميلاد في الوثيقة الأخيرة هو ما يعتد به

أكد المستشار القانوني أيمن الرفاعي أن تاريخ الميلاد في آخر وثيقة رسمية حصل عليها اللاعب هي ما يعتد به دون النظر إلى وثيقة سابقة.

وكشف الرفاعي لـ "في المرمى": احتجاج الشباب إذ قدم وفق الإجراءات الشكلية سيقبل شكليا ويرفض موضوعا بنظري.

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وأضاف الرفاعي: والاحتجاج الذي قدم عن الوثيقيتن بمشاركة اللاعب لم تؤثرا على نتيجة المباراة.

واختتم الرفاعي: لا نستطيع الجزم بأن هناك مخالفة في مشاركة اللاعب والوثيقة الأخيرة هي ما يعتد بها.