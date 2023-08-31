أيمن الرفاعي: تاريخ الميلاد في الوثيقة الأخيرة هو ما يعتد به

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أكد المستشار القانوني أيمن الرفاعي أن تاريخ الميلاد في آخر وثيقة رسمية حصل عليها اللاعب هي ما يعتد به دون النظر إلى وثيقة سابقة.
وكشف الرفاعي لـ "في المرمى": احتجاج الشباب إذ قدم وفق الإجراءات الشكلية سيقبل شكليا ويرفض موضوعا بنظري.
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وأضاف الرفاعي: والاحتجاج الذي قدم عن الوثيقيتن بمشاركة اللاعب لم تؤثرا على نتيجة المباراة.
واختتم الرفاعي: لا نستطيع الجزم بأن هناك مخالفة في مشاركة اللاعب والوثيقة الأخيرة هي ما يعتد بها.
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