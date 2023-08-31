اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حمدالله الهلال
آخر مباراة جمعت حمدالله بالهلال في إياب الموسم الماضي

حمدالله وشباك الهلال.. البحث عن هدف غائب منذ 944 يوماً

دبي - أحمد المصعبي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لا زال الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله يلاحق هدفه الأول في مرمى الهلال بقميص فريقه الجديد اتحاد جدة منذ انتقاله منتصف الموسم قبل الماضي.

ويتواجه عملاقا الكرة السعودية يوم الجمعة في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي على أرضية ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

مادة اعلانية

وعلى الرغم من أن الهلال أكثر ناد واجهه حمدالله في مسيرته التي انطلقت في 2010، 14 مباراة، فإنه لم يستطع أن يهز شباكه بتاتا منذ أن ارتدى قميص الاتحاد في شتاء 2022.

ويعود آخر أهداف حمدالله في مرمى الهلال إلى يناير 2021 عندما وضع الهدف الثالث في مرمى الأزرق في مباراة كأس السوبر السعودية التي توج به الأصفر بالفوز 3-صفر.

ومنذ ذلك الحين لعب حمدالله أمام الهلال 5 مواجهات فشل فيها في هز الشباك، كانت الأولى بينها والأخيرة له مع فريقه السابق في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022 حينها انتهت المباراة 2-1 لأزرق العاصمة سجل البرازيلي تاليسكا هدف النصر الوحيد.

وبعد انتقاله إلى اتحاد جدة في شتاء 2022 لعب حمدالله مباراة الإياب بين الأصفر الغربي والهلال على أرضة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة والذي انتهى بفوز أزرق قوامه 3 أهداف لهدف يتيم جاء بقدم البرازيلي رومارينيو.

من 2
(2 صور)

وفي الموسم الماذي لعب حمدالله 3 مباريات أمام الهلال كانت الأولى في الدور الأول من دوري روشن السعودي في جدة وانتهت المباراة بخسارة جاءت عن طريق النيجيري أوديون إيغالو قبل أن يتواجه الطرفان مجددا في نصف نهائي كأس الملك الذي انتهى في الأشواط الإضافبة للفريق الأزرق عن طريق هدف عكسي للمصري أحمد حجازي.

من 2
(2 صور)

وكانت آخر مباراة واجه فيها حمدالله نادي الهلال في لقاء الإياب في الرياض والذي انتهى بالتعادل 2-2، حينها سجل للاتحاد البرازيلي إيغور كورونادو وأحمد بامسعود وللهلال مصعب الجوير وميتشاييل ديلغادو.

وخلال مسيرته الاحترافية الممتدة 13 عاما واجه حمدالله نادي الهلال 14 مرة بقمصان الجيش القطري والنصر والاتحاد السعوديين سجل في شباكه 6 مرات وصنع 4.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خرائط الصين تثير ذعر جيرانها خرائط الصين تثير ذعر جيرانها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط