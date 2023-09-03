هزائم الأهلي الثقيلة.. "6" وثلاث خماسيات

تعرض أهلي جدة يوم لخماسيته الثالثة منذ انطلاق دوري المحترفين بعد الخسارة أمام الفتح في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وتقدم الأهلي عن طريق الإسباني غابرييل فيغا قبل أن يعدل فراس البريكان النتيجة من نقطة الجزاء ليضيف لاحقا الأرجنتيني لوكاس زيلاريان الهدف الثاني ويأتي الثالث من المغربي مراد باتنا من جزائية ويلحقها بهدف رابع وثان له قبل أن يختتم الجزائري سفيان بن دبكة الخماسية من ضربة جزاء.

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وتعود أولى الخسائر الثقيلة للأهلي التي يصل قوامها 5 أهداف أو أكثر في دوري المحترفين إلى الجولة السادسة من موسم 2018-2019 حينها مني الفريق الغربي بخسارة ثقيلة 6-2 من مضيفه الاتفاق الذي سجل له سعيد الربيعي والأرجنتيني كرستيان غوانكا والمصري حسين السيد والأوروغوياني بريان أليمان ومحمد الكويكبي وحسن الحبيب فيما سجل للفريق الأخضر البرازيلي جوزيف دي سوزا والدجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر.

وفي الموسم نفسه خاض أهلي جدة مباراة محتدمة أمام ضيفه الرائد في الجولة 25 حينها تقدم الضيف بهدفي محمد العمري وصالح الشهري ليعود أصحاب الأرض بتسجيل رباعية عن طريق ثنائية مهند عسيري وسلمان المؤشر وتيسير الجاسم قبل أن يسجل الشهري ثلاثية أخرى ضمن بها نقاط المباراة ولقب "السوبر هاتريك" في اللقاء.

وقبل عامين وعدة أشهر في الخامس والعشرين من مايو مزق الهلال شباك ضيفه أهلي جدة بخماسية تقدم حينها أصحاب الأرض بثنائية الفرنسي بافتمبي غوميز وصالح الشهري وسالم الدوسري ليسجل عبدالرحمن غريب هدف الضيوف الوحيد قبل أن يكمل الشهري ثنائيته في الدقيقة 92.