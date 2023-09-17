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سجل ميتروفيتش 5 أهداف في 4 مباريات

ميتروفيتش: الهلال لا يختلف عن ريال مدريد

العربية.نت
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أكد الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال السعودي أن فريقه الحالي لا يختلف عن نادي ريال مدريد الإسباني من حيث الألقاب والشهرة القارية.

وانتقل ميتروفيتش إلى الهلال في التاسع عشر من أغسطس الماضي وخاض برفقة الفريق الأزرق 4 مباريات حتى الآن سجل فيها 5 أهداف من بينها "هاتريك" في الكلاسيكو أمام اتحاد جدة.

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وأبان ميتروفيتش في لقاء خاص لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: لا أشعر بالاشتياق لإنجلترا لقد لعبت سنين عديدة هناك.

ضوئية من مقابلة ميتروفيتش مع لا غاويتا ديلو سبورت
ضوئية من مقابلة ميتروفيتش مع لا غاويتا ديلو سبورت

وأضاف: أنا سعيد كوني انتقلت أخيرا إلى ناد كبير لأن الهلال لا يختلف عن ريال مدريد.

ويعد ميتروفيتش هداف منتخب بلاده التاريخي برصيد 55 هدفا فيما سجل في مسيرته مع الأندية حتى الآن مئتين وهدف واحد من أصل 436 مباراة.

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