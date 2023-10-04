السعودية تعلن رغبتها باستضافة كأس العالم 2034

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك عبر خبر رسمي بثته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال الاتحاد السعودي في خبر مقتضب: الاتحاد السعودي لكرة القدم ينوي الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.
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وتأهلت السعودية إلى كأس العالم 6 مرات سابقة أولها في أميركا عام 1994 وآخرها المونديال الأخير في قطر.
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