السعودية تعلن رغبتها باستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك عبر خبر رسمي بثته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الاتحاد السعودي في خبر مقتضب: الاتحاد السعودي لكرة القدم ينوي الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

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وتأهلت السعودية إلى كأس العالم 6 مرات سابقة أولها في أميركا عام 1994 وآخرها المونديال الأخير في قطر.