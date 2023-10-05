الأهلي يتفوق في "الجوهرة".. وفرحة الاتحاد "يتيمة"

يتفوق الأهلي في مواجهاته أمام الاتحاد على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضية بجدة قبل مواجهتهما يوم الجمعة في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تقام قمة الجولة التاسعة بين الاتحاد والأهلي يوم الجمعة على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضية بجدة وهو الذي يتفوق فيه الأخير على الأول بسبعة انتصارات مقابل انتصار وحيد في بطولة دوري المحترفين.

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وعرف أول ديربي أقيم على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضية بجدة في 19 ديسمبر 2014 التعادل بهدفي عبدالرحمن الغامدي وعمر السومة في لقاء الذهاب من موسم 2014-2015 ليشهد الإياب تعادلا بالنتيجة نفسها بهدفي فهد المولد وسلمان المؤشر.

وفي الموسم اللاحق هزم الأهلي جاره الأصفر والأسود بثلاثية نظيفة ذهابا قبل أن يكرر تفوقه إيابا بنتيجة 4 – 2 وحينها توج أخضر الغربية في نهاية الموسم ببطولة الدوري للمرة الأولى منذ 32 عاما.

وعادت نتيجة التعادل بين قطبي جدة مجددا في ذهاب 2016 – 2017 قبل أن يكرر الأهلي تفوقه إيابا بنتيجة 4 – 1 على الملعب نفسه.

ولم يحقق الفريق الأصفر أي فوز في الموسمين اللاحقين أمام جاره على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة إذ خسر 3 – صفر و تعادل سلبيا في مباراتي 2017-2018 وخسر وتعادل في الموسم اللاحق قبل أن يشهد موسم 2019-2020 خسارتين من جاره الأخضر في الذهاب والإياب بنفس النتيجة في المباراتين 2-1.

وبعد سلسلة مباريات لم يعرف فيها أصفر الغربية الفوز على الأهلي وصلت إلى 16 مباراة منذ 2012 سجل الاتحاد فوزه الوحيد على الأهلي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في أكتوبر 2020 عندما تكفل البرازيلي رومارينيو وغاري رودريغيز لاعب الرأس الأخضر بهدفي الفريق في انتصاره 2 – صفر ليتواجه الفريقان بعدها 3 مرات، إيابا على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة قبل مواجهتي موسم 2021 – 2022 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.