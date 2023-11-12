النصر يواصل سلسلة انتصاراته بثلاثية في الوحدة

هز أليكس تيليس وعبد الإله العمري الشباك لأول مرة هذا الموسم وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا في فوز النصر 3-1 على مضيفه الوحدة في دوري روشن السعودي يوم السبت.

وجاء الشوط الأول سجالا بين الفريقين في أغلب فتراته وإن كانت الخطورة والتقدم المبكر بفضل تيليس كانا من نصيب النصر الذي استفاد في الدقائق الأخيرة ليعزز تقدمه بهدف العمري.

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وفي الشوط الثاني استغل رونالدو تمريرة خاطئة من وليد باخشوين لتعزيز تقدم فريقه وإحكام قبضته على صدارة هدافي المسابقة قبل أن يهز تاليسكا الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بسبب تداخل النجم البرتغالي في اللعبة متسللا.

ورغم محاولات النصر المستمرة لتعزيز تفوقه، قلص انسيلمو الفارق في الدقائق الأخيرة من ضربة رأس، لتنتهي المباراة بفوز النصر 3-1 بعدما ألغى الحكم هدفا سجله عبد الرحمن غريب في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز يصل النصر إلى النقطة 31 من 13 مباراة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف الهلال المتصدر ويتجمد رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز السادس.