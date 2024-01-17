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رينان لودي

الهلال يعلن تعاقده مع رينان لودي

الرياض - رويترز
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أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الأربعاء، تعاقده مع البرازيلي رينان لودي ظهير أيسر أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

ونشر النادي السعودي مقطع فيديو للاعب في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان "الوجهة إلى السعودية" قال فيه رينان إنه "متشوق ومتلهف" للظهور مع الهلال.

وانضم رينان إلى مرسيليا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أتلتيكو مدريد.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق سبع نقاط عن النصر الثاني.

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