الهلال يعلن تعاقده مع رينان لودي

وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الأربعاء، تعاقده مع البرازيلي رينان لودي ظهير أيسر أولمبيك مرسيليا الفرنسي.
ونشر النادي السعودي مقطع فيديو للاعب في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان "الوجهة إلى السعودية" قال فيه رينان إنه "متشوق ومتلهف" للظهور مع الهلال.
وانضم رينان إلى مرسيليا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أتلتيكو مدريد.
ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق سبع نقاط عن النصر الثاني.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مدرب أستراليا: اتخذنا القرار الصحيح بالانضمام إلى آسياقال غراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا، يوم الأربعاء، إن أستراليا اتخذت القرار ... رياضة عالمية
-
أمام ناميبيا.. المساكني يدخل تاريخ تونس وكأس إفريقياأصبح يوسف المساكني، لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم، ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع ... رياضة عربية
-
بدء التحقيق لمعرفة أسباب وفاة رئيس هيرتا برلينقالت متحدثة رسمية باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الأربعاء، إنه ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية