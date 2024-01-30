الهلال يهزم إنتر ميامي برباعية في كأس موسم الرياض

فاز الهلال السعودي على إنتر ميامي الأميركي 4 - 3 يوم الاثنين، في أولى مباريات بطولة كأس موسم الرياض.

وتقام بطولة كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر السعوديين بالإضافة إلى إنتر ميامي الأميركي.

وفي الدقيقة العاشرة سجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الأول للهلال، قبل أن يضيف عبد الله الحمدان الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقتين.

وفي الدقيقة 34 سجل لويس سواريز الهدف الأول لإنتر ميامي، قبل أن يضيف الهلال هدفه الثالث عن طريق ميتشايل في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 54 سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لإنتر ميامي من ضربة جزاء، وبعده بدقيقة سجل ديفيد رويز الهدف الثالث.

ويلتقي الهلال في المباراة المقبلة يوم الثامن من فبراير المقبل مع النصر، فيما يلعب إنتر ميامي مع النصر يوم الخميس المقبل.

وتقام البطولة بنظام الدوري، حيث يفوز باللقب الفريق الأكثر تحقيقا للنقاط.