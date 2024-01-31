الشباب يعلن تعاقده مع الكرواتي راكيتيتش

أعلن نادي الشباب السعودي يوم الأربعاء تعاقده مع لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش، 35 عاما لمدة عام ونصف.

ونشر النادي العاصمي مقطعا مرئيا عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" أعلن فيه التعاقد مع وصيف كأس العالم 2018.

وكان إشبيلية نشر في بيان: لقد اتفقنا على صفقة مع نادي الشباب السعودي، من أجل انتقال إيفان راكيتيتش الذي سينهي فترته الثانية معنا".

وأضاف "عاد راكيتيتش في صيف 2020 بعد مغادرة نادي برشلونة، النادي الذي بعناه إليه في يوليو 2014 بعد التعاقد مع الكرواتي في يناير 2011".

وتابع "راكيتيتش، نائب قائد الفريق حتى الآن، هو اللاعب الذي خاض ثاني أكبر عدد من المباريات الرسمية في التشكيلة الحالية بعد خيسوس نافاس. لعب 323 مباراة، سجل 51 هدفًا وقدم 63 تمريرة حاسمة".

وخاض راكيتيتش مع إشبيلية 238 مباراة في الدوري الإسباني، 36 هدفًا، و26 مباراة في مسابقة كأس الملك سجل فيها 7 أهداف، و25 مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، و32 مباراة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 4 ومباراتين في كأس السوبر الأوروبية.

وتوج راكيتيتش بلقبين من الألقاب السبعة لإشبيلية في الدوري الأوروبي، الأول في عام 2014 في تورينو حيث رفع بنفسه الكأس في ملعب يوفنتوس عندما كان قائدا للفريق، والثاني في 31 مايو 2023 في بودابست.

وبدأ راكيتيتش مسيرته الكروية مع فريق بازل السويسري (2005-2007) وتوج معه بكأس سويسرا في عام 2007، قبل الانتقال إلى شالكه الألماني (2007-2011) ومنه إلى إشبيلية في فترته الأولى (2011-2014)، وبعدها إلى برشلونة (2014-2020)، ثم العودة إلى النادي الأندلسي في سبتمبر 2020.

وحقق راكيتيتش مع برشلونة بلقب الدوري أعوام 2015 و2016 و2018 و2019، وكأس الملك أعوام 2015 و2016 و2017 و2018، والكأس السوبر المحلية عامي 2016 و2018، ودوري أبطال أوروبا عام 2015 والكأس السوبر الاوروبية ومونديال الأندية في العام ذاته.

وبلغ راكيتيتش المباراة النهائية لمونديال 2018 مع منتخب بلاده قبل أن يعتزل اللعب دوليا في 21 سبتمبر 2020 بعد 106 مباريات دولية (15 هدفا).