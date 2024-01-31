النصر يستعير الأسترالي بيهيتش.. ويعيد أوسبينا

وقعت إدارة نادي النصر يوم الثلاثاء مع الدولي الأسترالي عزيز بيهيتش بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من نادي ملبورن الأسترالي.

وأبلغ النادي عبر حسابه الرمسي على منصة "إكس": وقعت إدارة نادي النصر⁩ عقدًا رسميًا مع اللاعب الدولي الأسترالي عزيز بيهيتش قادمًا من نادي ملبورن سيتي الأسترالي وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وبدأ الظهير الأيسر مسيرته في 2008 بنادي غرين غلي الأسترالي ليتنقل بعده بين عدة أندية محلية ويجرب بعدها لاحقا اللعب لأندية تركيا إسطنبول باشكشهير وبورساسبور فيما عرف تجربة وحيدة في هولندا معارا إلى أيندهوفن الهولندي قبل أن يكون فريق دندي يونايتد الأسكتلندي المحطة قبل الأخيرة له.

وحقق بيهيتش 3 بطولات في مسيرته وهي كأس آسيا 2015 مع منتخب بلاده والدوري التركي في موسم 2019-2020.

ويلعب عزيز مع منتخب بلاده الذي وصل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وكان النصر أعلن كذلك عن إعادة تسجيل حارس مرماه الكولومبي دافيد أسوبينا في كشوفاته ليحل محل الإيفواري سيكو فوفانا المعار إلى نادي الاتفاق.