البرتغالي بيريرا مدرباً للشباب

أعلن نادي الشباب السعودي يوم الأحد، تعيين المدرب البرتغالي فيتور بيريرا بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالى.

ويعيد الشباب المدرب البرتغالي إلى الدوري السعودي بعد 10 أعوام إذ تولى تدريب أهلي جدة مطلع موسم 2013-2014 حتى منتصف 2014-2015.

وتولي البرتغالي فيتور بيريرا تدريب 11 ناديا من أبرزها بورتو البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وفنربخشة التركي وشانغهاي الصيني وكورنثيانز وفلامنغو البرازيليين.

ويقع الشباب في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة بعد مضي 19 جولة من المسابقة.