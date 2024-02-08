بثلاثية الطائي.. الاتحاد يعود إلى الانتصارات و"الشباك النظيفة"

عاد اتحاد جدة إلى الانتصارات في دوري روشن السعودي بثلاثية نظيفة في مرمى مضيفه الطائي يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المسابقة.

وتقدم اتحاد جدة عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله قبل أن يعزز فيصل الغامدي النتيجة ليسجل البرازيلي رومارينيو لاحقا الهدف الثالث.

وصعد اتحاد جدة إلى المركز الخامس في ترتيب أندية الدوري فيما استقر الطائي في المركز السادس عشر ضمن المراكز المؤدية إلى الهبوط.

ويعد انتصار الاتحاد يوم الأربعاء هو الأول له منذ 3 جولات إذ تعرض إلى 3 خسائر متتالية أمام ضمك، 3 – 1، والنصر، 5 – 2، والرائد، 3 – 1، ليكون آخر انتصار عرفه الفريق الأصفر والأسود أمام الخليج في الجولة الخامسة عشرة.

وخرج اتحاد جدة بشباك نظيفة للمرة السابعة هذا الموسم، والأولى له منذ الجولة الثامنة أمام الفيحاء عندما تعادل معه بلا أهداف.