تجربة فيتور بيريرا السعودية تنتهي بالشباب.. وتبدأ معه

سيقف البرتغالي فيتور بيريرا على خط تماس ملعب سعودي للمرة الأولى منذ 10 أعوام وذلك عندما يتولى توجيه لاعبي الشباب يوم الخميس أمام ضمك في تجربة ثانية، بعد الأولى مع أهلي جدة انتهت أمام الشباب ذاته في نهائي كأس الملك 2014.

ويتولى البرتغالي تدريب الشباب فيما تبقى من الموسم خلفاً للكرواتي إيغور بيسكان، في ثالث مدير فني يستعين به النادي المنتمي للعاصمة السعودية.



وخرج بيريرا (55 عاماً) من بلاده البرتغالي للمرة الأولى قبل 10 أعوام ليستقر في جدة رفقة الأهلي مطلع موسم 2013-2014، وحقق مع الأخير المركز الثالث في الدوري وخسر نهائي كأس الملك أمام الشباب 3-0 في افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قبل أن يعلن رغبته بالرحيل عن تدريب الفريق قبل عام من نهاية عقده.

وبعد فترة عطالة لم تستمر أكثر من 7 أشهر، تولى فيتور الشهير بخطبه الحماسية تدريب أولمبياكوس اليوناني وحقق معه ثنائية الدوري والكأس، ولكن في نهاية الموسم فسخ عقده مع الفريق وانتقل إلى فنربخشة التركي الذي فسخ عقده بعد مرور موسم واحد، وبعد ذلك توجه لتدريب 1860 ميونخ لفترة قصيرة وبعدها اتجه إلى الصين مطلع موسم 2017 لتدريب شانغهاي سيبغ الذي حصل معه على بطولة الدوري الصيني 2018 وكأس الاتحاد الصيني في العام اللاحق.



وفي يوليو 2021 عاد بيريرا إلى فنربشخة لكن التجربة مجدداً لم تدم إذ فقد وظيفته بعد 6 أشهر فقط، ليحزم حقائبه نحو أميركا الجنوبية وتحديداً البرازيل عندما تولى تدريب كورنثيانز شهر فبراير 2022، لكن في نهاية العام ترك منصبه وعاد إلى بلاده بسبب حالة زوجة والدته الصحية، لكن بعد يوم واحد فقط تولى منصب المدير الفني لفريق فلامنغو، لكن تلك التجربة انتهت بعد 4 أشهر فقط.



