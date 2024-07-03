مدافع أهلي جدة يدخل تاريخ كأس أوروبا
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أحرز التركي ميريح ديمرال هدفا في مرمى النمسا بعد مرور 57 ثانية فقط يوم الثلاثاء، ليحطم الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ الأدوار الإقصائية بكأس أوروبا.
واستفاد المدافع التركي الذي يلعب مع أهلي جدة من تعثر مدافعي النمسا مرتين في التعامل مع ركلة ركنية، ليسدد كرة قوية في سقف الشباك ليفتتح النتيجة في مباراة دور الـ16 المقامة في ألمانيا .
وبات هذا الهدف هو الأسرع لتركيا في البطولات الكبرى (كأس العالم أو كأس أوروبا) منذ أن سجل هاكان شوكور هدفا في كوريا الجنوبية بعد مرور 11 ثانية من مباراة الفريقين في كأس العالم 2022.
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