تشاموسكا يكشف أهدافه مع التعاون خلال الموسم الحالي

ضمك يعطل اتحاد جدة.. وأبها يهزم التعاون

تعادل اتحاد جدة مع مضيفه ضمك 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والتي شهدت أيضا فوز أبها على التعاون ...