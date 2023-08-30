خالد الغامدي: الشباب يُحاسب بسبب "خطيئة"

النصر يُجهِز على ما تبقى من الشباب برباعية ثقيلة

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء ليقود فريقه النصر للفوز على ضيفه الشباب 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة ...