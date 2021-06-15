انطلقت بطولة كأس الأمم الأوروبية التي طالما ظلت أقوى البطولات القارية على مستوى العالم.



وكما هي عادة انطلاقة البطولات الكبرى.. يتم وضع قائمة لأبرز المرشحين للفوز بلقب البطولة على أساس مدى جهوزية المنتخبات على الرغم من أن تاريخ بطولات اليورو يذكرنا دائما أن فيها لا يمكن توقع الأبطال بسهولة.. بل وعودتنا أن نتوقع فيها ما هو غير متوقع على الإطلاق.. وما فوز الدنمارك واليونان سابقا إلا دليل قاطع على صحة هذا الادعاء!

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في اليورو 2021 وبعيدا عن المفاجآت التي قد تطرأ.. من الممكن أن يتم تقسيم المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب البطولة إلى مستويين.. بحيث يضم المستوى الأول منتخبات فرنسا.. إيطاليا.. بلحيكا.. إذ تعتبر هي المنتخبات الأكثر جهوزية لمقارعة الجميع والذهاب بعيدا جدا في البطولة.. في حين من الممكن تسمية منتخبيّ ألمانيا وإسبانيا في المستوى الثاني.



فرنسا بقيادة ديشامب تعيش مرحلة استقرار فني منذ أن تمكنت من الفوز بكأس العالم.. وقد طعم ديشامب الفريق ببعض الأسماء القادرة على صنع الفارق.. أما إيطاليا بقيادة مانشيني فإنها تعيش أزهى أيامها من بعد الانتكاسة التي عاشها الازوري لسنوات طويلة.. وبالمقابل فإن بلجيكا تبدو قوية جدا بوفرة النجوم في حسابات الإسباني مارتينيز.



صحيح أن المنتخب الألماني تراجع نسبيا عما كان عليه بيد أنه لا يمكن استبعاد المانشافت من سباق التنافس في أي بطولة يشارك فيها لأنه سيخوض اليورو بتاريخه العريق وهو أكثر من يعرف كيف تؤكل الكتف فيها.. وستبقى إسبانيا من ضمن المرشحين حتى لو شكك الإعلام الأوروبي بقدرات المدرب انريكي!





وبين هذا وذاك لا ننسى أبدا أن في بطولات اليورو فرص المنتخبات تبدو متساوية حتى وإن تفاوتت بالقوة.. قد يكون لإنجلترا وهولندا وكرواتيا شأن.. وقد يظهر منتخب غير مرشح ليلعب دور الحصان الأسود ويضرب كل التوقعات بعرض الحائط!



*نقلاً عن البلاد البحرينية