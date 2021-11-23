رسالة الإمارات

أنظار عشاق الرياضة بمختلف فئاتهم وألوانهم أصبحت متجهة صوب إماراتنا الحبيبة، التي تواصل تألقها وهي تحتضن أضخم الأحداث الرياضية العالمية، التي أصبحت تتحين الفرصة للتواجد على أرض الإمارات، التي أصبحت بدورها الوجهة الأكثر إغراء وأهمية بالنسبة لأكبر المنظمات الرياضية في العالم، لإقامة فعالياتها على أرض الإمارات بحثاً عما هو استثنائي لبطولاتها، والازدحام الكبير للبطولات الدولية التي تشهدها مختلف إمارات الدولة هذه الأيام، يأتي مواكباً لاحتفالات الدولة بعام ال 50، ويؤكد على رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على دعم الرياضة، التي تمثل البوابة الدولية للدولة لنشر رسالتها القائمة على التسامح والسلام مع مختلف شعوب العالم.



أنظار عشاق كرة القدم في أكبر قارات العالم ستكون موجهة اليوم صوب العاصمة السعودية الرياض، التي ستكون مسرحاً للنهائي المرتقب الذي يجمع بين فريقي الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، وسيقود المباراة النهائية للبطولة الأكبر على مستوى القارة، طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم المونديالي محمد عبد الله حسن، الذي نال ثقة الاتحاد القاري بعد المستوى الذي قدمه طوال مراحل البطولة، ويمثل اختيار طاقم تحكيم إماراتي للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا نجاحاً جديداً للصافرة الإماراتية على الصعيد القاري، وشهادة تقدير وتفوق للتحكيم الإماراتي الذي يواصل نجاحاته إقليمياً ودولياً.

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نهائي دوري أبطال آسيا 2021 يحمل الرقم 40 بالنسبة للبطولة القارية، و19 بنسختها المستحدثة والجديدة التي انطلقت في 2003 تحت مسمى دوري أبطال آسيا، وتحظى مواجهة اليوم بأهمية مضاعفة كونها تمنح البطل لقب زعيم آسيا من جهة، كما أن الفائز في النهائي سيحجز بطاقة التواجد في مونديال أندية العالم، الذي يقام بعد أيام قليلة في العاصمة أبو ظبي بمشاركة أبطال قارات العالم وأفضل الأندية، الذين سيكونون جميعاً في ضيافة الإمارات في حدث سيكون هو الأهم على مستوى العالم، وستكون الإمارات وعاصمتها أبوظبي تحت أنظار العالم وهي تحتفل باليوبيل الذهبي للدولة.

آخر الكلام

فوز الهلال أمنية تنتظرها الجماهير الإماراتية، لرؤية هلال آسيا والعرب مع ممثلي العرب، النادي الأهلي المصري بطل إفريقيا، ونادي الجزيرة بطل دوري الإمارات مستضيف الحدث للمرة الخامسة في تاريخ البطولة العالمية.



*نقلاً عن الخليج الإماراتية