الحل الأفضل لحكام الفار

أضافت التقنية كثيراً من الفوائد للرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، فعلى الصعيد التسويقي نقلت التقنية الاعلانات الثابتة الى اعلانات تقنية متحركة في الملاعب، وأصبح بيع التذاكر بضغطة زر إلكترونية بدلاً من البيع التقليدي عبر نقاط البيع الموجودة في الملاعب. كما أن مشاهدة المباريات اصبحت اسهل بإستخدام الانترنت الذي اتاح للجميع متابعة المباريات في اي مكان عبر جوالاتهم المتنقلة.

أما على الصعيد الفني فأتاحت التقنية للمدربين التعرف بدقة على جهد اللاعبين ومجهوداتهم وكيفية قياس فترات لعبهم وغيرها الكثير من التفاصيل الفنية. كذلك الجانب التحكيمي استفاد من التقنية استفادة كبيرة من خلال التواصل السريع والفعال بين حكم الساحة ومساعديه، كما ان وجود تقنية خط المرمى سهلت على الحكام معرفة هل تجاوزت الكرة خط المرمى ام لا، وأخر التقنيات وأهمها هي تقنية (VAR) التي قلصت أخطاء الحكام بنسبة كبيرة جداً وساعدتهم على تصحيح أخطائهم التحكيمية أثناء لعب المباريات. لكن تقنية القار صاحبها جدل كبير بسبب تفاوت القرارات ومزاجية بعض الحكام وتحديداً حكام الفار.

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لذا أقترح بأن يعود الحكم الرئيسي للفار في جميع الحالات الجدلية بدلاً من الاعتماد على حكام الفار، والسبب ان حكام الفار يتباينون في قراراتهم وتكون هناك بعض الحلات المتشابهة في نفس المباراة وتجد حكم الفار يتخذ قرار في حالة ويطنش الحالة الاخرى في مشاهد تكررت اكثر من مرة !! وهذا ما جعلني اطالب بأن يعود الحكم (بنفسه) لكل الحلات، ويقتصر دور حكم الفار على التنبيه للحالات الجدلية دون ان يتحكم في القرار.



*نقلاً عن الرياض السعودية