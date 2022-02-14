سعدتني صفقات الرعاية التي أعلنت عنها رابطة دوري المحترفين ودوري يلو، وقبلها رعايات الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأثناء الرعايات التي جلبتها الأندية السعودية، والجميل أن تلك الرعايات كانت متنوعة ما بين قطاعات عادت للسوق مجدداً وشركات جديدة دخلت سوقنا الرياضي.

وما حدث هو حراك تجاري أنعش سوقنا الرياضي وسيزيد من حصته السوقية ويضاعف مداخيله، كما أنه سيحفز مزيداً من الشركات للدخول في السوق الرياضي والارتباط به لفترات طويلة.

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وليستمر هذا النشاط التسويقي الجميل، مهم جداً أن يصاحبه شفافية عالية وإعلان أبرز بنود عقود الرعاية كالقيمة المالية ومدة العقد والفوائد التي ستعود على الأندية. لأنه حسب ما وصلني أن بعض الأندية مغيبة عن هذه التفاصيل التي تعتبر من أبسط حقوقها.

كما أن الاتحاد السعودي لكرة القدم مطالب بالإعلان عن مداخيل المنتخب السعودي، ولماذا تم رفض عروض قدمت لرعاية المنتخب السعودي، هل السبب أن الاتحاد لديه وفرة مالية تغنيه عن إيرادات إضافية؟ أم أن المسوقين في الاتحاد لم يستطيعوا خلق باقات إضافية تلبي احتياج الشركات؟

في الختام نحن نعيش في مرحلة انتعاش السوق الرياضي، وهذه المرحلة تحتاج إلى تعزيز وشفافية واستمرار العمل، وأن نؤمن بأن لدينا كامل الإمكانات وكل المغريات للشركات، لكننا لا نزال في البدايات، فنأمل الاستمرار في العمل والإخلاص فيه.



*نقلاً عنا الرياض السعودية