نجح الشباب وفشل الهلال..!

نجح الشباب في تجاوز مأزق الهلال وخرج بالتعادل بهدف لمثله أمام الفريق الأفضل.. حيث فشل الهلال في الاستفادة من تفوقه الميداني واستحواذه على الكرة. أقول فشل في بناء هجمات صحيحة وتهديد مرمى الشباب بشكل جاد وحقيقي.. وفشل أيضًا في استثمار ضربة الجزاء التي حصل عليها سعود عبد الحميد حين أضاعها إيجالو برعونة..

الشباب لم يكن ذلك الفريق المخيف أو الخطر وتفوق عليه الهلال كثيرًا رغم الغيابات التي يعانيها الزعيم..

النتيجة بحد ذاتها انتصار للشباب الذي نجح في تلافي خسارة مؤكدة أمام الهلال تدارك نفسه بهدف تعادل جميل..

أداء الهلال تحسن قليلًا لكنه لم يكن تغييرًا جوهريًا، فالفريق عاجز عن صنع فرص حقيقية ويعاني شحًا هجوميًا في كل مبارياته وبشكل لا يتفق تمامًا مع قدرات أفراده أو تفوقه الميداني..

التعادل الثاني على التوالي للهلال بعد خسارة أولى أمام التعاون صعّب مهمة حامل اللقب، فالفريق يعاني فنيًا ولا يستطيع بناء هجماته بشكل صحيح بعد أن فقد كرته المعتادة حيث الجماعية واللمسة الواحدة وتنويع الهجمات والتحرك من دون كرة.. حيث أصبحت الهجمات تتم بطريقة تقليدية مكررة سهلت مهمة الدفاع الشبابي فقط كرات عرضية من اليمين غالبًا ومن اليسار في الجزء الأخير من اللقاء لم تشكل أي خطورة على مرمى الشباب نظرًا لسوء التنفيذ والتمرير العشوائي.. باختصار الهلال يعاني وغير قادر على تجاوز هذا الهبوط الحاد في أداء كل لاعبيه..

لمسات

المباراة لم ترتقِ إلى المستوى المتوقع من الفريقين، الكاسب الأكبر فيها الشباب باستمرار الفريق في الصدارة وعدم تعرضه لأي خسارة حتى الآن..

الهلال ابتعد كثيرًا عن المنافسة وبشكل مبكر هذا الموسم.. وتبدو عودته للمنافسة مرة أخرى مستبعدة تمامًا ما لم تحدث هناك هزة جديدة تغير الأوضاع..!

برأيي أكثر لاعب يجيد صناعة الكرات الخطرة للمهاجمين تم استبعاده عن التشكيلة للمرة الثانية على التوالي.. صحيح أن مستواه ليس المتوقع أو المنتظر لكنه يصل لأفضل لاعبي الوسط صناعة للعب!

ما زالت علامات الاستفهام تدور حول تغييرات السيد دياز في المباريات فموسى ماريجا أفضل اللاعبين ومع ذلك يتم إخراجه!!

خطورة الهلال محصورة فقط في سعود عبد الحميد أما طريقة اللعب وأسلوبه وأداء الفريق فما زالت غائبة..!

عودة كويلار هي الفارق فقط في أداء الهلال أمام الشباب عن المباريات السابقة.. فما زال الفريق يسير بإمكانات اللاعبين وليس بأسلوب اللعب والأداء الفني!



*نقلاً عن الرياضية السعودية

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