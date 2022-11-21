هل يتحقق نهائي الحلم بين السامبا والتانغو؟

انطلقت قبل أيام منافسات بطولة كأس العالم، ففي كل نسخة يتحدث الكثيرون عن المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، ولاشك أن هناك عوامل تجعل من محبي كرة القدم يرشحون بعض المنتخبات للفوز بالمونديال الحالي، ولكن من الممكن ان تصيب او تخطي هذه الترشيحات في نهاية البطولة.

أنا شخصياً وعطفاً على بعض المعطيات أرشح منتخبي البرازيلي والأرجنتيني للتأهل للمباراة النهائية، وإن حدث ذلك سيكون نهائي «الحلم» الأول بين المنتخبين الكبيرين، وأول نهائي لاتيني منذ 72 عاماً، فترشيحي للمنتخبين جاءت لأسباب عديدة، فكلاهما في أفضل حالاتهم في الوقت الراهن، كما أن كل منهم يملك جيل مميز من لاعبين أصحاب الخبرة والشباب، بالإضافة للاستقرار الفني، ناهيك لأدائهم القوي في التصفيات المونديالية والمباريات الودية الدولية والاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية وغيرها من العوامل التي قد تقود أحداهما للقب المونديالي.

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وتعول قارة امريكا الجنوبية على البرازيل والأرجنتين لتحقيق كاس العالم لاول مرة للقارة منذ عقدين من الزمن، ويعود آخر لقب للمنتخبات اللاتينية عندما توجت البرازيل باللقب عام 2002 في كوريا واليابان، فالبرازيل بقيادة نيمار تحلم بالفوز بالمونديال للمرة السادسة في تاريخها والانفراد أكثر بالرقم القياسي، والتانغو وبعد فك العقدة وتحقيقه لقب كوبا امريكا 2021 وهو أول لقب رسمي للارجنتين منذ 1993، بالإضافة لسجله الخالي من الهزائم لـ36 مباراة يمنون النفس بالتتويج مع ميسي وقيادة بلاد الفضة للقب الثالث في تاريخه.

مسج أعلامي

دائماً مايكون المنتخب المغربي العربي نداً صعباً في أغلب مشاركاته في تاريخ كأس العالم، ومن منا ينسى جيل 86 الذي صنع التاريخ وأصبح أول منتخب عربي يتأهل للأدوار الاقصائية، وجيل 98 الذي قدم مستويات مبهرة وخرج بفعل فاعل يعلمه الجميع، ونسخة 2018 الذي ظهر فيها بمستوى مشرف وكبير في مجموعة الموت، وانا شخصيا أراهن على أسود الأطلس لتحقيق نتائج إيجابية وربما التأهل رغم صعوبة المجموعة.



*نقلاً عن الوطن البحرينية