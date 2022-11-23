السعودية فخر المونديال

بكيت.. صرخت.. ركضت.. قفزت.. حضنت من أعرف ومن لا أعرف.. رقصت.. ماذا فعلت؟!. وكأنني طفل لا شيء يعيبه ومجنون رفع عنه القلم وكأنني الزير سالم مع همام نديمه قبل مقتل كليب والعقل يزول.. ماذا فعلت؟!.

رميت كل الوقار خلف ظهري وتحررت من كل عين تراقبني في مكان فيه المئات يشاهدون المباراة كنت أنا بطبيعتي وفطرتي بدون أي ألقاب.. ماذا فعلت؟!.

ما ألذ طعم الدمع والحكم يعلن انتهاء المباراة، وما أجمل فرحة الناس بهستيرية، وما أعظم أن تكون أمس مشجعًا سعوديًّا.

ليس صدفة.. ولن نقول معجزة.. ولا علاقة للحظ بها هي عزيمة.. هي رجولة.. هم صقور لا والله هم كانوا أمام الأرجنتين جنودًا لا يخشون أحدًا يضحون بأرواحهم في وطنية لا تختلف عن جندي في حدنا الجنوبي يضحي بروحه من أجل أن ترتفع راية هذا الوطن العالي عاليًا.

فوز المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في كأس العالم بقطر 2022م سوف أرويه لأحفادي وأنا أتكئ على عكازي، وبعد الإجازة سوف تكون أول محاضرة لطلابي وطالباتي تحليل هذه اللحظة التاريخية، لن ألتزم بالمنهج وتوصيفه ولا المراجع والكتب باختصار شموخ المنتخب السعودي أمام الأرجنتين مقرر كامل بل خطة دراسية لنا في تخصص الرياضة وعلومها.

مقرر علم النفس الرياضي ما فعله الأمير محمد بن سلمان قبل المونديال، عندما استقبل لاعبي المنتخب وقال لهم استمتعوا ولا تقلقوا.

مقرر القيادة الرياضية شخصية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.

مقرر الإدارة الرياضية تخطيط ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفريقه العظيم من الاتحاد وإدارة المنتخب.

مقرر التدريب الرياضي تكتيك هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، وجميع الطواقم الفنية التي تعمل معه. مقرر تحسين الأداء الرياضي سوف أشغل مباراة منتخبنا أمام الأرجنتين وأقول للطلاب والطالبات تعلموا هم أفضل من يدرسكم هذا المقرر.



لا يبقى إلا أن أقول:

ارفع رأسك أنت سعودي العالم أمس كله وقف لك احترمًا وأنت تهزم المرشح لتحقيق بطولة كأس العالم.

حتى تعرف قوة المنتخب الأرجنتيني لم يخسر خلال سلسلة من 36 مباراة، كما أنه توج بطلًا لكوبا أمريكا، مع كل هذا صقورنا الخضر قالوا لميسي ورفاقه نحن السعودية لا نخشى أحدًا.

تأمل جدول المجموعة السعودية وحيدة في الصدارة بثلاث نقاط يا الله يا الله.. أريد أن أكتب وأكتب.. لكن لا مساحة في المقال.. أريد أن تكون كل صحيفة الرياضية مساحة أكتب فيها.. لا شيء يصف فرحتي ولا شيء يعدل سعادتي هذا المقال سأكتب فيه وصيتي لأحفادي.. التوقيع جدكم شاهد عصر فوز السعودية على الأرجنتين..

‏‏هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا “الرياضية”.. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.

*نقلا عن الرياضية السعودية