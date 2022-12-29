«خليجي 25» وفالكم الذهب

الحملة الإعلامية والتي وجهها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لدعم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم المشارك ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الخامسة والعشرين، والتي ستقام في الجمهورية العراقية، وبالتحديد في مدينة البصرة من 6 لغاية 19 يناير 2023، جاءت قبيل بضعة أيام من انطلاق البطولة وتحت شعار #فالكم-الذهب، الذهب الذي حصدناه في البطولة السابقة «خليجي 24».

جرت العادة في مثل هذه البطولات أن تقوم المنتخبات المشاركة بتحشيد الجانب الإعلامي لفرقها بالبطولة، من حيث تكاتف الجهود بين جميع القطاعات الرياضية والالتفاف حول المنتخب سواء من الإعلام المرئي والمقروء ومنصات التواصل الاجتماعي وهذا يعد من الحقوق المشروعة للمنتخبات إذا ما كانت بعيدة عن أساليب التجريح والإساءة للأخرين، أن الهدف الذي بنيت عليه الحملة الإعلامية لسموه هو العمل بروح الفريق الواحد ومن أجل المنتخب الوطني، وكلنا جميعًا شركاء في هذه الحملة الوطنية والرسالة الإعلامية بما لها من تأثير على الشارع الرياضي والرأي العام ومن خلال اضطلاعها بدورها المهم في دعم المنتخب الوطني في جميع مبارياته حتى أن يتحقق الهدف والحلم بالوصول إلى المباراة النهائية بإذن الله تعالي.

إن المبادرة التي قام بها الاتحاد البحريني لكرة القدم وبتوجيه من رئيسه الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بنقل عدد كبير من الإعلاميين البحرينيين الراغبين بتغطية منافسات «خليجي 25» وعلى متن الطائرة الخاصة التي ستقل وفد المنتخب الوطني لكرة القدم والعمل على تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه الوفد الإعلامي الخاص، مبادرة كريمة من سعادته تقديرًا للإعلام الرياضي البحريني وما يقوم به من جهود جبارة في دعم الرياضة البحرينية بشكل عام والمنتخبات الوطنية بشكل خاص، مباردة اتحاد الكرة مبادرة أثلجت صدور جميع الإعلاميين، ولكن هناك هاجسًا قد يهدد تواجد بعض الإعلاميين في ظل صعوبة الحصول على الحجوزات الفندقية في مدينة البصرة، كلنا أمل أن يعمل الاتحاد البحريني لكرة القدم على إيجاد الحلول لهذه المشكلة حتى يتسنى تواجد الجانب الإعلامي بشكل كبير ومتميز.

منتخبنا الوطني بحاجة لدعم الجميع وعلى كافة الأصعدة، أفراد المنتخب يحتاجون منا لمن يقف بجانبهم ومساندتهم في مهمتهم الوطنية، علينا كإعلاميين من كتاب وصحفيين وإعلاميين والتي تزخر بهم البحرين بالنقد البناء الذي يطرح رؤية شاملة تتضمن الإيجابيات والسلبيات والحلول ونبتعد عن الإساءة والتجريح في نقدنا، بطولة «خليجي 25» ندخلها ونحن أبطالها السابقون، ندخلها بطموح المحافظة على اللقب الخليجي التاريخي، كلنا ثقة بقدرات نجومنا أفراد المنتخب على تحقيق أفضل النتائج وتشريف الوطن خير تشريف، وفالكم-الذهب.

ختامًا للكلمة حق وللحق كلمة ودمتم على خير.

*نقلاً عن الأيام البحرينية