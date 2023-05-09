الأحمد... وملفات حدّاوية ساخنة!!

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الحد السيد جمال محمد الأحمد، أمام تحديات كبيرة، تتمثل في عدد من الملفات الساخنة التي تهم الأمور التنظيمية الإدارية بالنادي والتي ستسهم في أحداث نقلة نوعية في العمل الإداري بنادي الحد على مر الأزمنة السابقة، ولكن بالرغم من اختلافي شخصيًا في وجهات النظر مع الرئيس وهو أمر صحي ومسألة طبيعية، إلا أن الجميع مجمع على أن الأوضاع الإدارية والرياضية وما مرَّ بها النادي في الفترة السابقة بحاجة إلى وقفة صريحة متأنية، في سبيل تصحيح المسار وأعادته إلى الطرق المثالية السليمة، يستحيل أن يتفق الجميع على رأي محدد تجاه موضوع معين، فدائمًا هناك مؤيد ومعارض، وهذه طبيعة البشر، إلا أن ما يتفق عليه الحداوية هو أن الاختلاف في الرأي يجب أن لا يفسد للود قضية، وقد يكون أحد أهم أسباب الاختلاف في الرأي هو القدرات الفكرية والذهنية المتفاوتة بين أعضاء مجلس الإدارة.

المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق رئيس مجلس الإدارة الأحمد وأعضاء المجلس، ليست مختصرة في الجانب الإداري فحسب، بل تمتد لتصل للملف الأهم بالنادي وهو الجانب الرياضي، ففريق كرة القدم الأول بالنادي مر في الفترة الأخيرة بمنعطفات خطيرة وكان قاب قوسين أو أدنى من الدخول في دوامة ملحق الهبوط من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، للأسف تكرر نفس المشهد والسيناريو، ففي الموسم الماضي تمكن الفريق من إنقاذ نفسه وخلال الموسم الجاري دخل الفريق في مفترق طرق الهبوط ولكن بفضل من الله ومن ثم القدرة والحس التهديفي الذي يتمتع به هداف الفريق البرازيلي تياغو أوغوستو أبعدت الفريق عن ملحق الهبوط في الأمتار والجولات الأخيرة بأهدافه الحاسمة، فليس كل مرة تسلم الجرة.

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الرئيس جمال الأحمد، شخصية رياضية وقيادية قادرة على أن تتعامل مع الملفات الساخنة منها البحث عن فرص الاستثمار وتنويع مصادر الدخل للنادي، كما يعتبر ملف الفريق الأول من أهم الملفات التي تحتاج وقفة صريحة من الرئيس من خلال مشاركته الفعالة في اختيار مدرب الفريق واللاعبين المحترفين والمحليين، ناهيك عن وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية في سبيل الاستفادة من اللاعبين الموهوبين الشباب والتي تزخر بها فرق الفئات العمرية بالنادي، ومن ثم زجهم بالفريق الأول والذي بحاجة لغربلة شاملة وتغيير جذري مع الاحتفاظ باللاعبين المؤثرين بالفريق.

رغم كل تلك التحديات والملفات المطروحة على مائدة الرئيس «الأحمد» يبدو هناك بوادر تفاؤل على صعيد غلق ملف مستحقات الرياضيين دون رجعة، فكلنا أمل أن يتمكن رئيس مجلس الإدارة جمال الأحمد من دعم المشروع التطويري البيروقراطي والذي يقوم على تشكيل الهياكل التنظيمية وتحديد الصلاحيات والسلطات الإدارية وفق الأنظمة والقوانين في سبيل الارتقاء بالعمل المؤسسي بالنادي والذي بلا شك سيصب في مصلحة منتسبي النادي وأهالي مدينة الحد العريقة بشكل خاص والرياضة البحرينية بشكل عام.



*نقلاً عن الأيام البحرينية