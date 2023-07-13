«مدينة عيسى»... ورؤيته الجديدة

نادي مدينة عيسى، ذلك النادي الذي يحمل اسمًا غاليًا على قلوبنا الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، نادي تأسس عام 1968، كان ولا يزال منبرًا للثقافة وملتقى لعشاق الأدب والشعر والفن المسرحي، في وقت انحسر فيه النشاط الثقافي والمسرحي على السواء في الكثير من أنديتنا المحلية، ولهذا فإن نادي مدينة عيسى يعتبر من الأندية المتميزة في الجانب الثقافي إن لم يكن هو الأول ثقافيًا، من خلال تقديمه للساحة الثقافية البحرينية الكثير من الفنانين والأدباء والشعراء والمسرحيين، كما أن للنادي دورًا رئيسيًا في ظهور بعض المواهب والنجوم الكروية ومن الروافد المغذية للمنتخبات الوطنية.

تُعد الرؤية والرسالة والأهداف من أهم العناصر الاستراتيجية التي يعمل عليها أي كيان أو نادٍ رياضي، فالرؤية هي الهدف النهائي الذي يريد به الكيان تحقيقه في المستقبل، بينما تمثل الرسالة المحور الرئيسي والطريق الذي يريده الكيان أن يسير عليه والسعي لتحقيق الرؤية والطموح من خلال التفوق الرياضي، التميز المؤسسي، وتعزيز دوره الاجتماعي والاستدامة المالية التي تصل بالكيان لتحقيق أهدافه المستقبلية، فالرؤية الجديدة التي كشف عنها نادي مدينة عيسى للمرحلة القادمة، جاءت لتعزز دور الفكر الرياضي في تحديد أهداف النادي وفي مقدمتها أن يكون النادي أحد روافد النهضة الرياضية بالمملكة وعلى جميع الأصعدة الرياضية والثقافية، كما ركزت الرؤية الجديدة على مبادئ أساسية في استدامة المصادر المالية وتحقيق المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات والتي غالبًا ما نفقدها في منظومتنا الرياضية.

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إن نجاح رؤية نادي مدينة عيسى الجديدة، تتوقف على مدى توفر عناصر النجاح من دعم الهيئة العامة للرياضة، ووجود كوادر وطنية قادرة على تنفيذ استراتيجيات النادي في المرحلة المقبلة، كما أن الجانب الاستثماري بالنادي بحاجة لتطويره والبحث عن مشاريع جديدة ذات صبغة ابتكارية بما يعزز مردودها المادي، كما أن الرؤية الجديدة أكدت على حرص الإدارة على تبني مشروع اكتشاف المواهب والمتميزين على مستوى جميع الألعاب، فعلى مستوى الفريق الأول لكرة القدم، استطاع النادي من التعاقد مع المدرب الوطني القدير خالد الحربان لموسمين، في خطوة إيجابية لبناء فريق قادر على تحقيق تطلعات النادي وجماهيره والعودة لمصاف الكبار، كلنا أمل أن يوفق نادي مدينة عيسى في تحقيق رؤيته الجديدة واستراتيجياته فيما يصب في مصلحة النادي والرياضة البحرينية.

ختــامًا للكلمـــة حق وللحق كلمة ودمتم على خير.

*نقلاً عن الأيام البحرينية