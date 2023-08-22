الخالدية... والمهمة الآسيوية

يدخل اليوم ممثل الوطن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية مواجهته المرتقبة والمهمة أمام شقيقه فريق النهضة العماني وذلك على استاد المغفور له بإذن الله الشيخ علي بن محمد آل خليفة بنادي المحرق ضمن ملحق التأهل لكأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا، مواجهة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين، إما أن يحقق الخالدية الفوز بإذن الله ويتأهل لدور المجموعات أو أن يودع البطولة «لا سمح الله» في أول مشاركة له بالمسابقة، مباراة اليوم تحتاج من جميع جماهيرنا الرياضية أن تخلع عباءة الولاء لأنديتها وتلبس عباءة الولاء لممثل الوطن فريق نادي الخالدية، وهذا ما قامت به فعلاً بعض أنديتنا الوطنية بعيدًا عن كل الانتماءات والتي ليس لها وجود عندما نتحدث عن الواجب الوطني والذي يتحتم على كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة أن يلبي النداء الأخير بتواجده بالمدرجات ومساندة فريق الخالدية في مهمته الوطنية الآسيوية.

الخالدية اليوم أمام مسؤولية كبيرة، مسؤولية تشريف الكرة البحرينية والتي تحتفظ بتاريخ مشرف في هذه البطولة من خلال تحقيق فريق نادي المحرق للقبين عامي 2008 و2021، وبالتالي تتضاعف المسؤولية على فريق الخالدية لتحقيق النتيجة التي تؤهله لدور المجموعات، وهذا بلا شك سيعطي ممثلي الكرة البحرينية الخالدية والرفاع الفرصة في تكرار إنجاز المحرق التاريخي، كما أن المسؤولية تقع على عاتق الجهازين الفني والإداري في كيفية تهيئة أفراد الفريق لخوض المباراة المصيرية في ظل امتلاك الخالدية لعناصر من الخبرة الدولية القادرة على التحكم في مجرى المباراة، فحذارِ من الفريق العماني، كرة القدم بلا ثوابت إذ إن عامل الأرض والجمهور قد لا يكون كافيًا للفوز، كرة القدم لا تعرف الكبير بل العطاء داخل الملعب وقدرة اللاعبين وأفكار المدربين غالبًا ما تكون هي الفيصل.

مادة اعلانية

الجزء الأكثر أهمية في هذا اللقاء هو مساندة الجماهير الرياضية للخالدية، فالجمهور البحريني مدعو لمؤازرة الخالدية في مباراته المصيرية من خلال التقيد بالتشجيع المثالي، فمن حقك أنت كمشجع أن تشجع من تحب وأن تكشف عن عاطفة الانتماء الوطني لمن تهوى وتعشق فهذا حق مشروع لكل رياضي، لكن ما هو ليس من حقك أن تجعل من التشجيع مناخًا عدائيًا، علينا أن نبرز للفريق الضيف وجماهيره ثقافة وحضارية التشجيع الرياضي البحريني، فالمسؤولية تبقى مسؤولية مشتركة بين وسائل الإعلام وبين الاتحاد ونادي الخالدية كون الأطراف الثلاثة يشكلون المحاور المهمة في نجاح المباراة.

إن من أهم العوامل التي تقود الفريق الأصفر إلى الفوز هو احترام الفريق المنافس، ففريق النهضة العماني ليس بالفريق السهل كما يضنه البعض، فهو بطلا للدوري العماني لأربع نسخ، كما يضم عددًا من اللاعبين الدوليين يمتازون بمستوى رفيع ويقاتلون حتى الرمق الأخير من المباراة، وهنا يأتي دور الجهاز الفني لفريق الخالدية بقيادة المدرب الجزائري ميلود حمدي وقدرته على قراءة المباراة بالشكل الصحيح والكشف عن مواطن القوة والضعف في صفوف الفريق العماني، كما سيعمل المدرب على الجاهزية الذهنية لفريقه والتركيز الأكبر على التفاصيل الصغيرة في المباراة، كل الأمنيات أن يتوج فريق الخالدية بالفوز والتأهل لدور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي، حتى تصبح للبحرين فرصتين للمنافسة على كأس الاتحاد الآسيوي، فكلنا قلبًا وقالبًا مع ممثل الوطن فريق نادي الخالدية.



*نقلاً عن الأيام البحرينية